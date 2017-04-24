Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü - Solotürk Gösterisi
- Şehitler Abidesi'nde düzenlenen tören Törenden detaylar SOLOTÜRK gösterilerinden detaylar ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi.
- Şehitler Abidesi'nde düzenlenen tören
Törenden detaylar
SOLOTÜRK gösterilerinden detaylar ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende dünya F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibi gösteri yaptı. (4)