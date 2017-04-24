Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü Nabi Avcı: "Çanakkale savunması bir hayat savunması olduğu kadar, aynı zamanda namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır"ÇANAKKALE - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü
Nabi Avcı:
"Çanakkale savunması bir hayat savunması olduğu kadar, aynı zamanda namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır"
ÇANAKKALE - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.