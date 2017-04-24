Çanakkale Kara Savaşları 102. Yıldönümü Törenleri

Çanakkale Kara Savaşları 102. Yıldönümü törenleri (4)(Tür: Yurt)

Çanakkale Kara Savaşları 102. Yıldönümü törenleri (4)

(Tür: Yurt)

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Çanakkale, Savaş, Tören