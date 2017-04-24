Çanakkale kara muharebelerinin 102. yıldönümü kutlanıyor



ÇANAKKALE - Çanakkale kara muharebelerinin 102. yıldönümü münasebetiyle Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve yabancı ülke temsilcileri de katıldı.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından Çanakkale'de şehit düşen askerler için dua edildi. İtilaf devletleri adına İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı konuştu. Bakan Avcı, "Bizleri bugün bir araya toplayan Çanakkale müdafaası, muhaberelere dahil olan milletler nezdinde çok müstesna bir yer edinmiştir. Çanakkale müdafaası, bir hayat savunması olduğu kadar, aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. 1915 sondası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir. Çanakkale zaferi ile Kurtuluş Savaşı arasında inkar edilemez bir bağ vardır" şeklinde konuştu.

Avcı, "Çanakkale muharebelerinin sonuçları milletimizin tarihine olduğu kadar savaşa dahil olan bütün milletlere de maddi, insani yükler ve kayıplar yaşatmıştır. Şan ve şeref numuneleri ile dolu Çanakkale zaferine sonsuza kadar yaşayacak bir ibret vesikası olarak hak ettiği değeri vermek millet olarak hepimizin vazifesidir" dedi.

Moore ise, "Burada 102 yıl önce ülkelerimiz kanlı bir savaşta birbirleriyle mücadele etti, ama bu gün burada karşılıklı saygı ve hayranlık içinde dostlar olarak bir aradayız. ve belki de anma törenimizden çıkaracağımız en iyi ders budur. Kalpleri ve zihinleri açarak en azılı düşmanlar bile gerçek dostlar olabilir. Gelecek için bize gerçekten umut veren de işte budur; ortak hatıralara dayalı uzlaşma" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Birliği'nin konserinin ardından tören geçişi yapıldı. Tören geçişine Türk askerleri, yabancı askerler, gaziler, izciler ve Çanakkale Kara savaşlarında şehit veren liselerin öğrencileri katıldı.

SOLOTÜRK'ün gösteri sunduğu törenler, Bakan Avcı ve İngiltere Büyükelçi Moore'nin şehitlik defterini imzalaması ve ardından şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

(EME-MŞ)