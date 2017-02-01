Çanakkale Kamyonun Çarptığı Traktördeki 3 Kişi Yaralandı

Kamyonun çarptığı traktördeki 3 kişi yaralandı



ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki 3 kişi ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayramiç-Ezine Karayolu Ağaçköy sapağında meydana geldi. Fethi Sallama (73) yönetimindeki 17 TA 700 plakalı traktöre, N.K.'nın kullandığı 17 NC 609 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen traktörü kullanan Fethi Sallama ile yanında bulunan Nefise Sallama (67) ve Yüksel Çayı (63) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Fethi Sallama ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki yaralı Nefise Sallama ve Yüksel Çayı ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.