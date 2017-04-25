Çanakkale Kahramanı 57.Alay'a, Sosyal Medyada Vefa Örneği
Çanakkale Kara Muharebeleri'nde, Anzak kuvvetlerinin üzerine kahramanca taarruz eden 57.Alay'a, sosyal medya kullanıcıları mesajlarıyla vefa örneği gösterdi.
25 Nisan 1915 tarihinde başlayan Çanakkale Kara Muharebeleri'nde, kendisinden oldukça fazla sayıda bulunan Anzak ordusuna, Yarbay Mustafa Kemal'in emriyle kahramanca taarruz eden 57. Alay'a, muharebelerin 102. yıldönümünde Twitter kullanıcıları mesajlarıyla vefa örneği gösterdi.
İşte O Tweetler;