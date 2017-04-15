Çanakkale İşkur'un Tarım ve Hayvancılığa Yönelik Eğitim Kursları Devam Ediyor

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile Yenice'nin Akça Koyun, Çal ve Taban Köylerinde 'Çilek Yetiştiriciliği' ve 'Süt Sığırı Yetiştiriciliği' mesleklerinde kurslar düzenlendi.



24 mayısta sona erecek olan kurslara toplam 150 kişi katılıyor. 9 mühendisin görev aldığı kurslarda eğitim süresince kursiyerler tarım ve hayvancılıkla ilgili bilimsel ve modern yöntemleri öğreniyorlar ve kurs sonunda Genç Girişimci desteklerinden yararlanma imkanı kazanıyor. Eğitimleri yerinde görmek, kursiyerlerin beklenti ve isteklerini dinlemek amacıyla Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhami Yemen, Halk Eğitim Müdürü İsmail Baykal ve Çanakkale İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke kursları ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. - ÇANAKKALE