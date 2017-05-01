Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aksoy'dan Lapseki Ziyareti

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy Lapseki ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, İl Genel Meclis üyeleri Tayfun Sevim,Hasan Engin, Lapseki İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Alkan ile birlikte Lapseki ilçesini ve köylerini ziyaret ederek yapılan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ziyaretine Lapseki Hükümet Konağı çalışmalarını yerinde inceleyerek başlayan Genel Sekreter Can Aksoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Karaömerler köyünü ziyaret eden Aksoy, burada köy muhtarı ve vatandaşlarla görüştü. Görüşmelerin ardından Aksoy, ilçe ziyaretini tamamladı. - ÇANAKKALE