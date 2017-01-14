Çanakkale'de Havalar Düzeldi, Hem Balıkçının Hem Vatandaşın Yüzü Güldü

Çanakkale'de bir haftadır süren soğuk hava ve kar yağışının sona ermesinin ardından, tezgahlardaki balık çeşidi bollaştı. Bu durum hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

BİR HAFTA ÖNCE ÇANAKKALE'DE BALIK ÇEŞİTLERİ 5'E DÜŞTÜ

Geçen hafta tüm ülkede etkili olan soğuk ve elverişsiz hava koşulları, tezgahlardaki balık çeşitlerini etkiledi. Marmara Bölgesi'nde güçlükle balığa çıkılırken, tutulan balık da az oldu. Çanakkale'de de tezgahlardaki balık çeşitleri 5'e kadar düştü.

HAVALAR DÜZELDİ, BALIKLAR BOLLAŞTI

Havaların düzelmesiyle birlikte balıkçı balık çeşidi tekrar bollaştı. Nadir Balıkçılık'ın sahibi Volkan Kaşıkçı, karlı dönemde tezgahlarda 5 çeşit balık bulunduğunu, fiyatların da yüksek olduğunu belirterek, "Havaların biraz daha açılması, rüzgarın durmasıyla birlikte çeşitlilik çoğaldı. Şu anda tezgahlarda 11 çeşit balığımız var.

HAMSİ 25 TL'DEN 15 LİRAYA DÜŞTÜ

Balıkçı Volkan Kaşıkçı şöyle devam etti: Karlı dönemde hamsinin fiyatı 25 lira civarıydı. Şimdi 15 liraya düştü. İstavrit 15 lira, kupa 15 lira, sardalya 10 lira, sarıkanat 35 lira, çipura 25 lira, levrek 35 lira ve tekir 35 liradan satılıyor. Çeşitlilik arttı. Önümüzdeki dönemlerde biraz daha artmasını umut ediyoruz. Fiyatlarda ise düşüş beklemiyoruz. Çünkü balık bu sene azaldı. Geçtiğimiz dönemlerde bolluk bitti desek yeridir" dedi.