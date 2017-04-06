Çanakkale Gezisine Giden Öğrencilere THY'den Destek

Türk Hava Yolları (THY), Ağrı'nın Patnos ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler için ücretsiz gezi düzenledi.



THY Ağrı satış müdürlüğü TOEG sınavında en başarılı 20 öğrenciyi "Çanakkale Şehitliği"ne ücretsiz taşıdı.



Yolculuk yapan öğrencilerin tamamı hayatlarında ilk kez uçak yolculuğu yaptıklarını belirtirken, THY'nin sponsorluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.