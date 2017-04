Çanakkale Gezisi Ödüllü Resim Yarışması

Akyurt Belediyesinin öğrencileri Çanakkale gezisi ile ödüllendirdiği ve her yıl düzenlediği resim yarışması sonuçlandı.



Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, yarışmaya katılan resimlerden oluşan serginin Kültür Merkezi fuaye alanındaki açılışında, "Bildiğiniz gibi geleneksel hale getirdiğimiz Çanakkale gezileri için her yıl farklı bir yarışma düzenliyoruz. Bu yıl, çok sayıda şehit verdiğimiz 15 Temmuz gecesi ve tüm şehitlerimiz anısına resim yarışması düzenliyoruz." dedi.



Öğrencilerin çok güzel resimler yaptığını dile getiren Ayantaş, "Çocuklarımızın gözünden şehitlik kavramı ve 15 Temmuz gecesini sergide görüyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.



Ayantaş, daha sonra yarışmaya katılan resimlerden oluşan serginin açılış kurdelesini, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan ile kesti.



Ortaokul ve lise kategorisinde ilk 3 sırayı alan öğrencilere hediyeleri olan dizüstü bilgisayar, tablet ve dijital fotoğraf makinesini Ayantaş ve Aycan verdi.



Öte yandan öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale gezisi ile ödüllendirilecek.