Çanakkale Gezileri Başladı

Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür gezileri kapsamında Çanakkale gezisi başladı.



Sungurlulu bayanlardan oluşan ilk kafile Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, eşi Vildan Şahiner ve Belediye Başkan yardımcıları dualarla yolcu etti.



Şahiner yaptığı açıklamada, "Sungurlulu hemşehrilerimiz farklı şehirleri ve ülkemizin görülmeye değer kentlerini gezerken, düzenlenen gezilerle tarihi ve kültürel birikimlerini zenginleştirirken başka şehirlerin ve coğrafyaların kültürleriyle kaynaşma imkanına da sahip olacaklar" dedi. - ÇORUM