Çanakkale Geçen Hafta Aldığı Eğitimle Denize Düşen Sara Hastasını Kurtardı

Geçen hafta aldığı eğitimle denize düşen sara hastasını kurtardı



ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'ndeki feribot iskelesinde epilepsi nöbeti geçirip, denize düşen Murat Utku'yu (41) boğulmaktan geçen hafta ilk yardım eğitimi alan Gestaş'ta İskele Sorumlu olarak görev yapan Kemal Önal (32) kurtardı. İskeledeki diğer görevliler ve bir balıkçı teknesi yardımıyla sudan çıkartılan Utku ve Önal, kaldırıldıkları hastanede hipotermi geçirdikleri belirlenip, tedavilerinin yapılmasınına ardından taburcu edildi.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Firması'nda İskele Sorumlusu olarak görev yapan Kemal Önal, bugün saat 11.30 sıralarında Geyikli İskelesi'nden hareket edip Bozcaada İskelesi'ne yanaşan arabalıvapurdan ineceği sırada "İmdat" diye bağırıp, suda çırpınarak yardım isteyen biri olduğunu farketti. Gestaş'ın geçen hafta personeli için düzenlediği ilkyardım ve kurtarma eğitimine katıldığı öğrenilen Önal, hemen denize atlayıp, suda boğulmak üzere olan Murat Utku'yu ensesinden tutup, suyun yüzeyinde kalmasını sağladı. Bu arada arabalıvapurdaki diğer personelde, denize can simidi atıp Utku ve Önal'ın tutunması için bir halat sarkıttı. O anlarda yakındaki bir balıkçı teknesi de yardıma geldi. Balıkçılar önce sara hastası olduğu ve iskeleden denize düştüğü belirlenen Utku'yu ardından da suya atlayarak onu kurtaran Önal'ı teknelerine alarak sudan çıkardı. İskelede hazır bekletilen ambulansla Utku ve Önal, Bozcaada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen ikili tedavilerinin ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.



Utku'nun hayatını kurtaran Kemal Önal, aldığı ilkyardım ve kurtarma eğitiminin çok işe yaradığını belirtip, "Denize düşen kişiyi kurtardıktan sonra balıkçı teknesinde ilk yardım uyguladım. Ağzından bol miktarda su geldi" dedi.



Önal, kurtarma anında yaşananları ise şöyle anlattı:



"Murat, sudayken 'Beni bırakma ağabey' diye yalvarıyordu. Nefes almasını, onu asla bırakmayacağımı söyledim. Hatta, 'Yazın yüzemedik, nasip kışın birlikte yüzmekmiş' diye espri yapıp, onu sakinleştirerek, panik yapmamasını sağladım."