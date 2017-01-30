Çanakkale Freni Boşalan Kamyon Bahçe Duvarını Yıkıp Eve Çarptı

Freni boşalan kamyon bahçe duvarını yıkıp eve çarptı



ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde rampada park halindeki kamyonun freni boşalınca, bahçe duvarını yıktığı eve çarparak durabildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.



Vatan Caddesi'nde rampa aşağı park edilen 35 yaşındaki Ahmet Kocabaş'a ait 17 TF 811 plakalı kamyonun, dün saat 18.30'da freni boşaldı. Rampa aşağı ilerleyen kamyon, 50 metre sonra bahçe duvarını yıkıp, 75 yaşındaki Şerife Balcı'ya ait eve çarparak durabildi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, evde ve kamyonda hasar meydana geldi.



Polis, kazanın ardından yatalak hasta Şerife Balcı ile bakımını yapan kızı Güler Günenç'i evden çıkardı. 1 saat süren çalışmanın ardından kamyon da, evin bahçesinden vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.