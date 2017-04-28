Çanakkale Filede Bursa'da Oynuyor
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde klasman etabında mücadele eden Çanakkale Belediyespor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la, 5'incilik için karşılaşacak.
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde klasman etabında mücadele eden Çanakkale Belediyespor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la, 5'incilik için karşılaşacak.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Eşleşmenin rövanşı 2 Mayıs'ta Çanakkale'de yapılacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü randevu 5 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleşecek. İki galibiyet alan takım lig 5'incisi, kaybeden ekip lig 6'ncısı olacak. - Çanakkale