Çanakkale Elazığlı 100 Şehit Yakını Şehitlikleri Gezdi

Elazığlı 100 şehit yakını şehitlikleri gezdi



ELAZIĞ Dernekler Federasyonu (ELFED) tarafından 'Yalnız Değilsiniz Birlikte Varız' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Elazığlı 41 şehidin 100 yakını Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda şehitlikleri gezdi. Şehit yakınları arasında 5 Ocak'ta İzmir'de gerçekleştirilmek istenen terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yer aldı.



Elazığlı 41 şehidin 100 yakını, Elazığ Dernekler Federasyonu'nun organizasyonuyla İstanbul'un ardından Çanakkale'yi gezdi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki anıt ve şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları, son olarak Şehitler Abidesi'ne geldi. Burada anıtı ziyaret ettikten sonra sembolik mezarlarda dua eden şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Elazığlı şehit yakınları arasında 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönhelik terör saldırısında canını ortaya koyarak olası bir faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yer aldı. Tüm şehitler için dua eden baba Sekin, duygusal anlar yaşadığını söyleyerek "Şehitlik mertebesi güzel bir mertebedir. Onun için şehitliklerde bulunmaktan gurur duyuyorum. Benim Fethim Türkiye'nin gururu oldu. Şu anda oğlum Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, parkında, öğretmenevinde, caddesinde, kütüphanesinde oğlumun ismi yaşıyor. Büyüklerimden Allah razı olsun. İsmi ölümsüzleştirildi. Sen rahat uyu aslanım. Uğruna canını feda ettiğin vatanın şimdi daha da sağlam" dedi. Elazığ Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karakış, yaklaşık 100 şehit yakınını önce İstanbul'a getirdiklerini söyleyerek, "Şehitlerimizin anneleri, babaları, çocukları, kardeşlerine İstanbul'un tarihi kültürel, turistik yerlerini gezdirdik. Bir günde Çanakkale'ye getirerek buradaki Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik. Buradaki amacımız özellikle şehitlerimizin yakınlarına yalnız olmadıklarını, onların yanında olduğumuzu hissettirmek. 5 günlüğüne de olsa onları psikolojik olarak rahatlatmak ve mutlu olmalarını sağlamak istedik. Biz şehit yakınlarımızın mutlu olduğunu gördüğümüz için önümüzdeki yıllarda devamını getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. ELFED'in 24 Nisan'da başlayan organizasyonuna katılan şehit yakınları daha sonra Çanakkale'den ayrıldı.