Çanakkale El Yapımı Kemanlar Üretiyor

El yapımı kemanlar üretiyor



ÇANAKKALE'de üniversite mezunu 25 yaşındaki Ali Deniz Uzun, el yapımı kemanlarıyla dikkat çekiyor. Uzun, fabrika üretimlerinin aksine el yapımı kemanların daha iyi ses verdiği söyledi.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü mezunu Çanakkaleli Ali Deniz Uzun, 3 ay önce açtığı atölyesinde el yapımı kemanlar üretiyor. El yapımı ürünü 1 ayda hazır hale getirdiğini belirten Uzun, fiyatının ise 4 ila 5 bin TL arasında değiştiğini söyledi. El yapımı özel kemanların gövdesinin arka ve yan kısımlarının akçaağaçtan, sesle titreşimi veren ön kısmının ladin ağacından, ses tellerinin ayarlandığı ve kulakların olduğu bölümün ise abanoz ağacından yapıldığını ifade etti. Fabrikasyon ürünle kıyas yapan Uzun, "Fabrikasyon dediğimiz enstrümanlar, o süreçte ağacın dokusuna zarar verip vermediğini düşünmez. Mesela ağacı ısıtır, kavurur, sertleşmesi için fırınlar, üstüne cilasını atarak titreşimini kapatır. Profesyonel kemancı, çellist ya da kontrbas genellikle elektrogitar olsa bile, fabrikasyon sürecine uygun olsa bile genellikle el yapımını tercih ederler. Çünkü istedikleri tonları çok daha iyi alabilirler. Bir sorun olduğunda yapan kişiye hemen danışıp, düzeltebilirler. ya da tasarım aşamasında istedikleri gibi keman yaptırma imkanına da sahip oluyorlar. Keman çalan biri, 'Ben şöyle bir keman istiyorum. Şöyle bir sesi olsun' diyor. Ağaçtan ağaca keman yapımı fark ediyor. Ama biz belli ölçüler içinde kalarak geleneğin içinde kalarak, o aralıkları kullanarak, değiştirerek yüzde 80 ile 90 arasında başarı ile istediğimiz sesleri elde edebiliyoruz. Çünkü ağacın yapısı bu değişimi çok etkiliyor" diye konuştu.



Yaptığı işi sevdiğini, mesleği hayatı boyunca yapmak istediğini kaydeden Uzun, hiçbir zaman teknolojinin el işiyle yapılan kemanları yapamayacağını söyledi. Uzun, "İnsanın yaptığı işleri yapan bir robot yaparlarsa, bizim de işleri yapabilir. Çünkü ağaca dokunacak, o ağacın yapısını anlayacak. Bu ağaç sert mi yumuşak mı, nasıl ses verir gibi yorum yapması lazım" dedi.