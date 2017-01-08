Çanakkale Dondu

Çanakkale'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışına dondurucu soğuk hava da eklenince yaşam oldukça güçleşti. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.



Kar yağışının hakim olduğu Çanakkale'de hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Yağan kar, buza dönüştü. Zemindeki buzlanma nedeniyle karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Çanakkale-Çan Karayolu kenarındaki yamaçlarda taşların üzerindeki buz kütleleri ve sarkıtlar oluştu.



Çevresi beyaz örtüyle kaplanan Atikhisar Barajı'nın ise karların erimesiyle birlikte doluluk oranının artması bekleniyor.



Yine Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki bir şelale, kar yağışının getirdiği su bereketi nedeniyle yoğun bir şekilde akarken, bazı bölümleri aşırı soğuk hava nedeniyle buz tuttu ve sarkıtlar meydana geldi.



ANNE VE YAVRULARI KARDA BUZDA AÇ KALDI



Kar yağışı nedeniyle doğa beyaz örtüyle kaplanınca tabiattaki canlılar da zor anlar yaşadı. Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde 8 yavrusuyla birlikte yiyecek arayan köpeği hayvanseverler süt ve ekmek vererek besledi. Ancak, bir şey yiyip, içemeyen sadece annelerini emebilen yavrular yere dökülen sütleri yalayarak beslendi.



ÇANAKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ



ÇANAKKALE'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçesindeki tüm okullar yarın için bir gün, Gelibolu'da ise iki gün tatil edildi. İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, iki gün boyunca etkili olan kar yağışının yanında hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarla ilgili tatil kararı aldıklarını söyledi. Buna göre Çanakkale kent merkezi ile birlikte Çan, Lapseki, Eceabat, Ezine, Biga, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice İlçelerinde ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü, Gelibolu İlçesinde ise pazartesi ve salı günü tatil edildiği açıklandı. Ayrıca Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat İlçelerinde ise okullarda eğitim öğretim devam edecek.