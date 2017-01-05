Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Göreve Başladı

Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, göreve başladı.



Alınan bilgiye göre, 2009'dan bu yana üroloji uzmanı olarak Çanakkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çömez, başhekimlik görevine getirildi.



Op. Dr. Çömez, Balıkesir, Yalova, Bursa ve Çanakkale'yi kapsayan Güney Marmara Bölgesi'nde 2016'da yılın hekimi unvanını Merinospark Kongre Merkezi'nde yapılan törende Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun elinden almıştı.