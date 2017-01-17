Çanakkale Dev Konteyner Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Çanakkale Boğazı, Danimarka bayraklı "Gustav Maersk" dev konteyner gemisinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İtalya'nın Gioia Tauro Limanı'ndan yola çıkan, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için Yalova'daki bir tersaneye götürülen 351 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde, 98 bin 268 ton agğırlığındaki konteyner gemisi Gustav Maersk, saat 08.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gustav Maersk'in geçişi nedeniyle boğaz trafiği tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Konteyner gemisi iki saatte Çanakkale önlerine ulaştı.Gustav Maersk'e boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-6" ve "Söndüren-7" isimli römorkörler eşlik etti.