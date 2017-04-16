Çanakkale Depremzedeler Konteyner Okullarda Oy Kullandı

Çanakkale depremzedeler konteyner okullarda oy kullandı(Tür: Yurt)

Çanakkale depremzedeler konteyner okullarda oy kullandı

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çanakkale, Deprem, Okul