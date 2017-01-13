Çanakkale'deki Silahlı Saldırı

Çanakkale'de bir büfede yemek yerken üzerlerine ateş açılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltına alınan M.K ve Y.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K tutuklandı, Y.K ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



M.K adliye çıkışında görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.



İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi Oğuz Sokağı'ndaki bir büfenin sahibi Sezgin Bozkurt (25), arkadaşlarıyla dün dükkanın arka bölümünde mangal yaparken üzerlerine silahla ateş açılmıştı. Adem Sema (26) ile Mehmet Kaan Onat (22) olay yerinde hayatını kaybetmişti.