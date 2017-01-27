Çanakkale'deki Silahlı Market Soygunu Güvenlik Kamerasında

Çanakkale'de bir firmaya ait marketten soygun yapan kar maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markette soygun yapan şüphelilerin yakalanması için iş yeri ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Görüntülerden zanlıların eşkal bilgilerini tespit eden ekiplerin yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.



Karacaören mevkisinde bir arazide gizlenen şüpheliler O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y'yi (18) yakalayan ekipler, bu kişilerin soygunda kullandığı silah ve mühimmatların yanı sıra marketten götürdüğü içinde paralar bulunan yazar kasa çekmecesini muhafazaya aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Para çekmecesini boşaltmak zaman alınca yanlarında götürmüşler



Güvenlik kamerası kayıtlarında, başlarında kar maskesi bulunan şüphelilerin markete girdikten sonra kasiyeri silah tehdidiyle yazar kasanın yanına getirdiği görülüyor.



Görüntülerde, zanlılardan birinin önce yazar kasanın para çekmecesini boşaltmaya çalışması, çabaları uzun sürünce bu çekmeceyi yuvasından çıkarıp alarak diğer iki soyguncuyla marketten ayrılması da yer alıyor.



Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markete dün akşam gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri tehdit ederek yazar kasadaki tüm parayı kendilerine vermelerini istemişti. Kasadaki paraların tamamını çekmeceyle alan zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.