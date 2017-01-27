Çanakkale'deki Silahlı Market Soygunu

Çanakkale'de bir firmaya ait marketi soyan, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan kar maskeli ve silahlı 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markette soygun yapan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y. (18), Çanakkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markete dün akşam gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri tehdit ederek yazar kasadaki tüm parayı kendilerine vermelerini istemiş, kasadaki paraların tamamını çekmeceyle alan şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı. Görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.