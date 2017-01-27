Çanakkale'deki Silahlı Market Soygunu

Çanakkale'de bir süpermarketi soyan silahlı ve maskeli 3 kişi yakalandı.



Bir marketin Esenler Mahallesi'ndeki şubesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, marketin kasasını alarak kaçtı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 soyguncu, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE