Çanakkale'deki Market Soygunu

Çanakkale'deki market soygununun ardından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.



Esenler Mahallesi'nde özel şirkete ait zincir markette soygun yapmalarının ardından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalanan O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y'nin (18) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bu arada, zanlıların daha önce de aynı mahalledeki başka bir hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.



Esenler Mahallesi'nde özel şirkete ait zincir markete dün akşam gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri tehdit ederek yazar kasadaki paraları kendilerine vermelerini istemiş, para dolu çekmeceyi alan şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı.



Görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.