Çanakkale'deki Kuvvetli Yağış

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde etkili olan şiddetli yağışın Kazdağları'ndaki karları eritmesi sonucu sular altında kalan iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı.



Belediye ekipleri, sel sularının yarattığı kirliliği ortadan kaldırmak için sabah erken saatlerden itibaren temizlik çalışması başlattı. Ekipler özellikle dağ eteklerinden gelen çamurların temizlenmesi için yoğun çaba harcıyor.



Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldedeki sıkıntının günün aydınlanmasıyla ortaya çıktığını belirtti.



Çok sayıda iş yerinin sel sularının altında kalıp zarar gördüğünü anlatan Balkan, "Çok şükür yaşanan olayda can kaybı yok ama 70 iş yeri ile kanalizasyon şebekemiz zarar gördü. Sel nedeniyle 25 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın yanı sıra barınaktaki 15 köpeğimiz telef oldu." dedi.



Balkan, belediye temizlik işleri ekiplerinin sel sularının neden olduğu kirliliği temizlemeye başladığını, Küçükkuyu'nun yoğun çalışmalar sonucu eski haline döneceğini bildirdi.