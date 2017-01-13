Çanakkale'deki Kanlı Baskının Zanlısı Yakalandı

Çanakkale'de önceki gece bir büfede iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı baskın olayının faili polis ekipleri tarafından yakalandı.



Önceki gece, Setboyu Caddesi üzerindeki bir büfeye, gece saat 03.10'da silahlı bir kişi gelmiş, büfede bulunanların üzerine ateş açmıştı. 2 kişinin öldüğü olayın ardından faillerin peşine düşen polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki MOBESE görüntülerini inceledi. Olay yerine gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı fark eden ekipler, soruşturmalarını bu yönde derinleştirdi. Kimlikleri belirlenen iki kişi, daha sonra polis ekipleri tarafından göz altına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. - ÇANAKKALE