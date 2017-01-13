Çanakkale'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalanan karı-koca tutuklandı.
Ezine ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Ocak'ta Mudanya'da yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde Ezine "ilçe imamı" E.B ve "ilçe ablası" olan eşi G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'deki Fetö/pdy Soruşturması
Çanakkale'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalanan karı-koca tutuklandı.
Çanakkale'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalanan karı-koca tutuklandı.
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