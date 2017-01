Çanakkale'deki Deprem ve Kuvvetli Yağış

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, ekiplerin, kentte kuvvetli yağış ve depremlerin meydana geldiği bölgelere kısa sürede ulaştığını, gerekli çalışmaların yapıldığını, iki olayda can kaybı bulunmadığını bildirdi.



Yılmaz, AA muhabirine, Jandarma Harekat Merkezince, Küçükkuyu beldesi sınırlarındaki Mıhlı Deresi'nin aşırı yağışlar nedeniyle taştığı ihbarı yapıldığını söyledi.



AFAD arama ve kurtarma ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Ekibimiz bölgede yaptıkları incelemeler neticesinde, su baskınından dolayı çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü tespit etmiştir." diye konuştu.



Aynı saatlerde merkez üssü Ayvacık ilçesi açıkları olan depremlerin yaşandığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Saat 01.38'de 4,6 büyüklüğünde, saat 07.03'te 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Bunların yanı sıra 40'a yakın irili ufaklı artçılar yaşanmaktadır. Depremin meydana geldiği bölgede yaptığımız incelemede, herhangi can ve mal kaybına rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, Küçükkuyu'da yaşanan sel ve merkez üssü Ayvacık olan depremin ardından çok kısa sürede bölgeye ulaşmış, gerekli çalışmalar yapılmış, diğer ekiplere destek verilmiştir. Her iki olayda da can kaybımız yoktur."