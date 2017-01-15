Çanakkale'deki Deprem

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Zeki Tutkun, Çanakkale'de meydana gelen iki depreme ilişkin, "Bu depremler başlı başına meydana gelen, küçük çapta, insanların korkmasına ve panik yapmasına neden olmayacak depremler. Bunları başka depremlerle ilişkilendirmemek gerekir." dedi.



Prof. Dr. Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından 40'a yakın artçı sarsıntının kaydedildiğini hatırlattı.



Bu depremlerin başlı başına meydana gelen, küçük sarsıntılar olduğunu ifade eden Tutkun, "Bu depremler Kuzey Ege'de yani Kuzey Batı Anadolu'da olağan, her zaman beklenen depremler. Bunları başka yöne çekmeye gerek yok, başka manalar yüklemeye gerek yok." diye konuştu.



Tutkun, bundan başka birkaç depremin daha olacağına dikkati çekerek, "Herkes öncelikle içinde yaşadığı mekanı nerede olursa olsun, ne büyüklükte olursa olsun 'Bu depreme dayanır mı?' sorusunu araştırsın. 'Deprem olacak mı, olmayacak mı' konularını artık bir tarafa bırakalım. 1999'daki büyük depremden bu yana bunlar hep konuşuluyor. Deprem bilinen bir şey değil, biz 'Bugün deprem olur ya da yarın olmaz' diyemiyoruz ki. O nedenle, deprem artık toplumsal bir bilinç haline gelsin. Biz bu konuda gerekli önlemlerimizi aldıktan sonra, yapılarımız doğru, düzgün, nizami olduktan sonra, gerekli kural ve kaidelere göre yapıldıktan sonra niye korkalım?" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Tutkun, "Ayvacık Gülpınar açıklarındaki deprem kendi başına bir deprem. Orta büyüklükte bile olmayan, küçük boyutta bir deprem. Buna benzer depremler geçen yıl da aynı bölgede ve Gökçeada açıklarında meydana geldi. Bunun herhangi bir manası yok." değerlendirmesinde bulundu.



Tutkun, şunları kaydetti:



"Tarihe bakacak olursak deprem bin yıldır konuşuluyor. Tarihsel süreçte de hep konuşuldu. Yine de konuşmaya devam ediyoruz. Ayvacık depremi yıllardır bölgede meydana gelen depremlerden biridir. Sağını, solunu ya da başka herhangi bir fay hattını tetikleyecek durumu yoktur."