Çanakkale'deki Büfe Baskını

Çanakkale'de bir büfedeki 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı adliye çıkışında gazetecilere saldırdı.



Önceki gece, Setboyu Caddesi üzerindeki bir büfeye, gece saat 03.10'da silahlı bir kişi gelmiş, büfede bulunanların üzerine ateş açmıştı. 2 kişinin öldüğü olayın ardından faillerin peşine düşen polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki MOBESE görüntülerini inceledi. Olay yerine gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı fark eden ekipler, soruşturmalarını bu yönde derinleştirdi. Kimlikleri belirlenen iki kişi, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapındaki bir silah da ele geçirildi. İki şüpheliden M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı, adliye çıkışında da gazetecilere saldırdı. Küfür ederek gazetecilere tekme atmaya çalışan M.K, daha sonra polis aracına alınarak cezaevine götürüldü. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE