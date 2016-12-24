Çanakkale'de Yüzme Şöleni

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası Çanakkale'de start aldı. Çanakkale Anafartalar Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda kadın ve erkek kateforilerinde yapılan şampiyonaya 20 kulüpten 141 yüzücü katıldı. Dip, suüstü, tüplü ve çift paletten oluşan yarışlar oldukça çekişmeli geçti.



- Çanakkale