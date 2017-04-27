Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,20 gram esrar, 402 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Boğazkent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 34 JK 157 plakalı aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 1,20 gram esrar, 402 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan Tuncay Demirci, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.