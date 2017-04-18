Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda, 501 adet ecstasy, 18.55 gram kubar esrar, 2.99 gram toz kokain, 30.74 gram taş kokain, 0.84 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.G., C.G. ve T.K.K. adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bekleyen şüphelilerin yakınları ise fenalık geçirdi. - ÇANAKKALE