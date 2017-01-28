Çanakkale'de "Tuta Zararlısı" Toplantısı

Çanakkale Ziraat Odası Başkanlığı tarafından domateste görülen "tuta zararlısı" ile ilgili toplantı düzenlendi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destek verdiği toplantıda, tuta zararlısı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve köy muhtarları ile üreticilerin de katıldığı toplantıda, tuta zararlısı nedir, nasıl mücadele edilir ve bugüne kadar yapılan mücadele çalışmaları konuşuldu.