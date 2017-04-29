Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Yenigün (50) idaresindeki 17 RP 460 plakalı araç, Evreşe beldesinde, yol kenarında yürüyen Hüseyin Çolak (54) ile Hüseyin Akbaş'a (70) çarptı.

Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Trafik Kazaları, Refah Partisi, Hüseyin Akbaş, Trafik Kazası, Hüseyin Çolak, Çanakkale, Gelibolu, Hastane, Evreşe, Keşan