Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oktay Yenigün (50) idaresindeki 17 RP 460 plakalı araç, Evreşe beldesinde, yol kenarında yürüyen Hüseyin Çolak (54) ile Hüseyin Akbaş'a (70) çarptı.
Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.