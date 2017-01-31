Çanakkale'de Trafik Denetimleri

Çanakkale'de yapılan trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden sürücülere 23 bin 21 lira ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yollarda yaptıkları denetimlerde 752 aracı kontrol etti.



Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 130 sürücüye 23 bin 21 lira ceza uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesine de el konuldu.