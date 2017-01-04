Çanakkale'de Trafik Denetimleri

Çanakkale'de yapılan günlük trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 40 bin 676 lira ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yollarda yaptıkları denetimlerde 901 aracı kontrol etti. Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 95 sürücüye 40 bin 676 lira tutarında ceza uygulandı.



Denetimlerde ayrıca, 2 sürücünün ehliyeti geri alındı, 12 araç da trafikten men edildi.