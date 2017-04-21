Çanakkale'de tören alanları hazırlanıyor

ANZAK koyunda tribün sayısı azaltıldı



ÇANAKKALE - 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadasındaki tören alanları hazırlanıyor. Bu yıl, şafak ayininin yapılacağı ANZAK koyunda tribün sayısının az olması dikkat çekti.

Çanakkale Kara Savaşlarının 102 yıl anma törenleri, 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak. 24 Nisan günü ilk tören Şehitler abidesinde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti adına çelenk sunulmasıyla başlayacak tören saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam edecek. İtilaf devletleri adına İngiltere delegesi bir konuşma yapacak, ardından da Türkiye Cumhuriyeti adına bir konuşma gerçekleştirilecek. Kuran-ı Kerim tilaveti, ve dua edilmesinin ardından Mehteran gösterisi ve tören geçişi yapılacak. Buradaki törenler Solotürk gösterisinin ardından şehitliklere karanfil bırakılmasıyla sona erecek. Aynı gün Fransız Mezarlığı, İngiliz (Cape Helles) Anıtı ve 57. Alay Piyade şehitliğinde de birer tören düzenlenecek.

Törenlerin gerçekleştirileceği Şehitler Abidesinde hazırlıklar sürüyor. Abidenin önündeki alanda iki taraflı tribünler kurulurken törenlerin izlenebilmesi için dev ekranlar da yerleştiriliyor. Diğer yandan Tarihi Alan Başkanlığına bağlı ekipler, şehitliklerin bakım ve düzenlemelerini de sürdürüyor.

24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece, Anzak koyunda Avustralya ve Yeni Zelandalıların katılacağı Şafak Ayini düzenlenecek. Anzak birliklerinin çıkarma yaptığı şafak vaktinde gerçekleştirilecek törenler için de bölgede hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl tören alanına daha az sayıda tribün kurulması dikkat çekti. Daha önceki yıllarda tören alanın arka tarafına kurulan tribünler bu sene hazırlanmadı. Sadece alanın iki yanında tribün kuruldu. Bu yıl törenlere 500 ile 700 arası Anzak torunun katılması bekleniyor. Geceyi bu alanda geçirecek olan Avustralya ve Yeni Zelandalılar için seyyar tuvaletler ve gıda ürünlerinin satılacağı alanlar da oluşturuldu.

25 Nisan'da törenlerin yapılacağı Avustralya Lone Pine (Tek Çam) ve Conkbayırı'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'nda da hazırlıklar sürüyor. Törenler için bölgede geniş güvenlik önlemleri de alındı. Tüm tören alanlarında, yaklaşık 1.500 Jandarma görev yapacak.