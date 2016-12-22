Çanakkale'de Teröre Karşı Güvenlik Önlemleri Artırdı

Istanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları sonrası Çanakkale'de polis ve jandarma ekipleri, rutin güvenlik tedbirlerini arttırdı. Şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, araçları didik didik aramaya başladı.



İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları sonrası, ülke genelinde güvenlik güçleri önlemlerini arttırdı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bu kapsamda harekete geçti. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında 24 saat şüpheli araçlar kontrol edilmeye başlandı. Şehir merkezindeki noktalarda ise günün belli saat aralığında uygulamalar aralıksız sürüyor. Bugün saat 13.30-15.30 arasında İskele Meydanı, Gestaş Feribot İskelesi'nde yapılan uygulama ise şüpheli görülen araçlar ile vatandaşlar kontrol edildi. Araçlarda yapılan aramalara, jandarmanın pointer cinsi 8 yaşındaki 'Vatoz' adlı dedektör köpeği de katıldı. Patlayıcı madde aradı. Uygulama sırasında şüpheli görülen vatandaşların ise kimlik kontrolü yapıldı.