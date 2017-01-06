Çanakkale'de Terör Operasyonu

Çanakkale'de terör örgütü DHKP-C'nin üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin üniversite yapılanmasına yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, B.S, D.K, H.A.Ö, B.Ç, S.H, S.Y, E.M. ve Ç.B gözaltına alındı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile 5 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 3 flash bellek, 16 CD, 10 cep telefonu, 8 si·m kart, 36 afiş ve 2 propaganda yeleğine el konuldu.



Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.