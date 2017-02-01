Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılığı

Çanakkale'de telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, bir kadının 2 bin 400 TL parasını dolandırdı.



Olay, önceki gün Barbaros Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Evinde oturduğu sırada cep telefonundan B.B. adlı kadını arayan bir kişi, banka görevlisi olduğunu ve bankamatik yenileme işlemi için kart bilgilerini istediğini söyledi. İlk başta telefondaki şahıstan şüphelenmeyen B.B. tüm kart bilgilerini ve şifresini verdi. Telefon görüşmesinden sonra şüphelenen B.B., daha sonra hesabını kontrol ettiğinde 2 bin 400 TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE