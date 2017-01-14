Çanakkale'de Su Kesintisi

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde 17 Ocak'ta su kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışması nedeniyle Güzelyalı ve Dardanos'a, 17 Ocak Salı günü 09.00-15.00 saatlerinde su verilemeyecek.



Açıklamada, vatandaşlardan su kesintisine karşı tedbirli olmalarını istendi.