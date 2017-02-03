Çanakkale'de Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği İddiası

Çanakkale'de, ölü bulunan çok sayıda sokak hayvanının zehirlendiği iddia edildi.



Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde, bazı kedi ve köpeklerin ölü bulunması üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.



Sokak hayvanlarına zehirli et verildiğini ileri süren vatandaşlar, ölmek üzereyken buldukları bazı hayvanları da veterinerlere götürüp tedavi ettirdi.



Veterinerlerin müdahale ettiği hayvanlardan bazıları kurtarılırken, kimisi telef oldu.



Çanakkale Hayvanseverler Derneği (ÇHYD) ve Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da olayı yargıya taşıdı.



ÇHYD Başkanı Tuğçe Özçelik, yazılı açıklamasında, yaşanan vahşetle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Özçelik, Çanakkale Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.



Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da fail veya faillerin tespiti ve cezalandırılması için tüm hukuki yollara başvurulduğunu bildirdi.



Komisyondan yapılan açıklamada, "2 Şubat 2017 tarihinde Çanakkalemizin neredeyse tüm mahallelerinde aynı anda gerçekleşen zehirli et atılması ile sokak ve sahipli kedi ve köpekler vahşice öldürülmüş, bu suçla ilgili Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Çanakkale Hayvan Severler Derneği olarak Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuş olup, sayın savcı derhal soruşturmayı başlatmıştır. Failin ve faillerin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılması için süreci takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.