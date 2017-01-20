Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Tayfun Aşkın, Edremit Caddesi'nde 10 TP 166 plakalı otomobiline binmek üzereyken hareket halindeki bir otomobilden silahlı saldırıya uğradı.



Av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandığı öğrenilen Aşkın, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.