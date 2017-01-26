Çanakkale'de Silahlı Market Soygunu

Çanakkale'de bir firmaya ait market, kar maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.



Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde özel bir şirkete ait zincir markete gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, içeriye girip kasiyerden kasadaki tüm parayı kendilerine vermelerini istedi.



Kasadaki paraları alan şüpheliler, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtı.



Market görevlilerinin soygunu ihbar etmesinin ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda başlatılan çalışmalara, özel harekat polisleri de destek verdi.



Bölgede şüpheli şahıslar ile eşkale uyan kişiler üzerinde sorgulama sürdürülüyor.



Olay yeri inceleme ekipleri de kasiyer görevlisinin ifadesinin alınmasının ardından, marketteki güvenlik kameralarında inceleme yaptı.