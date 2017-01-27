Çanakkale'de Silahla Market Soyan 3 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de bir marketti soyan ve polis ekiplerince yakalanan kar maskeli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Çanakkale Esenler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir market şubesini soyan 3 kişi, olaydan 2 saat sonra polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. (20), F.Y. (22) ve C.Y. (18) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



3 zanlının, daha önce de aynı mahalledeki bir büfeden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. - ÇANAKKALE