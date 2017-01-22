Çanakkale'de Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun arka lastiği yandı.



Alınan bilgiye göre, Çan'dan yüklediği seramikleri Karabiga'ya götüren, Ayhan Köse idaresindeki 17 ZG 951 plakalı kamyonun ısınan fren balataları alev aldı.



Alevler, çevre yolunda durabilen kamyonun arka lastiğini de sardı.



Biga Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.