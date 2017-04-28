Çanakkale'de "Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları" Toplantısı

Çanakkale'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları" toplantısı düzenlendi.



AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili çalışma hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirildi.



Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, bundan sonra yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.



İl ve ilçe kaynak sayım cetvelleri, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu iş ve işlemleri, sefer görev emri verilen araçlar ve kentte icra edilecek olan "Yıldırım 2017 Araç Seferberlik Tatbikatı" konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.?